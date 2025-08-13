お盆は先祖の霊を迎え入れ、家族と静かに過ごすもの。地元に帰省する人も多いはずだが、そこで再会した人たちとの間で嫌な思いをすることもあるかもしれない……。◆お盆の帰省時に女子会よりも元カレを優先「やっぱりお盆ってみんな帰るもんなんですよね」と苦笑するのは、丸山さやかさん（34歳・仮名）。彼女はお盆に帰省した際に、めんどくさいトラブルに巻き込まれたようだ。 「地元に帰る話を仲の良い女友達のグループLINE