今夏の移籍市場ではバーンリーからGKジェイムズ・トラフォードを獲得したマンチェスター・シティだが、GKの補強に関してさらなる動きがあるかもしれない。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、シティはパリ・サンジェルマンとの契約が残り1年となったGKジャンルイジ・ドンナルンマの獲得に関心を寄せており、すでにPSGに問い合わせを行ったという。PSGはドンナルンマの放出に5000万ユーロ、日