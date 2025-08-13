ヨーロッパ各国でプレーする日本人選手は100人を超える勢い。そのなかで、今季もっともジャンプアップが期待されるのは誰か。長年、欧州サッカーを取材してきたジャーナリストが推すのは――。いまは無名でも将来を嘱望される選手がいる。メンタル、フィジカル両面で強靭な左サイドバック小杉啓太（ユールゴーデン）浅田真樹●文text by Asada Masaki日本代表における長友佑都（FC東京）の扱いをめぐっては、さまざまな意見