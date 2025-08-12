前編記事【日産が「超名門」追浜工場の閉鎖まで追い詰められた「根本的な理由」とは…ゴーン時代の無謀な経営がもたらした「負の遺産」のゆくえ】より続く。「うちの社外取締役は利権だ」しかも内田誠前社長をはじめ日産の前経営陣は、業績を悪化させていながら、巨額の報酬を受け取っている。6月23日に開示された有価証券報告書では、内田氏に対して2025年3月期に3億9000万円の総報酬が支払われたことが明らかになった。うち退任