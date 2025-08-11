◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節東京Ｖ１―０横浜ＦＭ（９日・味の素スタジアム）【東京Ｖ担当・後藤亮太】東京Ｖがホームで横浜ＦＭに１―０で勝利した。東京Ｖの真骨頂をピッチ上で最大限に発揮した。気迫、気合、覚悟という気持ちの部分と、運動量、球際、切り替えというプレーの両面で、Ｊ２降格圏に沈む横浜ＦＭを終始、上回っていた。試合後に城福監督が「相手にとにかく合わせるなと言いました。予想ですけど、おそ