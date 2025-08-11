BBIA JAPANは7月、BBIAの姉妹ブランドであるABOUT__TONE.（アバウトトーン）から「スキンレイヤーフィットファンデーション」と「スキンレイヤーカバーフィットコンシーラー」を全国のPLAZAにて発売しました。■優れたカバー力＆密着力を兼ね備えたセミマットタイプ「スキンレイヤーフィットファンデーション」（3,080円）は、カバー力と密着力を兼ね備えたセミマットタイプのファンデーションです。球状パウダーで毛穴や肌の凹凸