現地８月９日に開催されたエールディビジの開幕節で、小川航基、塩貝健人、佐野航大が所属するNECがエクセルシオールと対戦。５−０で圧勝を飾った。この一戦で、アクロバティックなゴラッソを叩き込んだのが小川だ。１−０で迎えた52分、右サイドからの浮き球に反応。ゴールに背を向けた状態から、鮮やかなバイシクルシュートを決めてみせたのだ。その７分後にもヘッドで自身２点目を挙げた日本代表FWをオランダメディアも