阪急電車と『星のカービィ』のコラボレーション企画「星のカービィ×阪急電車」が、2025年8月22日〜2026年3月17日まで実施されます。ラッピング列車「カービィ号」の運行を筆頭に、スタンプラリーの開催、フォトスポットの設置、コラボレーショングッズの発売、ラッピングバスの運行、コラボレーションフード＆ドリンクの発売、阪急三番街・NU茶屋町の装飾など、この企画はやたらと盛り盛りな内容になっています。阪急電鉄えきまち