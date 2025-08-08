ヌートバーが大谷に言及米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地カージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては4回2安打8奪三振1失点の快投、打者としては3回に一時逆転となる39号2ランを放つなど3打数1安打2打点だったが、チームは3-5で敗れた。2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で同僚だったラーズ・ヌートバー外野手は、対戦前に大谷の印象を「楽しくない」と明かし