ヌートバーが大谷に言及

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地カージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては4回2安打8奪三振1失点の快投、打者としては3回に一時逆転となる39号2ランを放つなど3打数1安打2打点だったが、チームは3-5で敗れた。2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で同僚だったラーズ・ヌートバー外野手は、対戦前に大谷の印象を「楽しくない」と明かしていた。

米ミズーリ州放送局「ファンデュエル・スポーツネットワーク・ミッドウェスト」の中継では、レポーターのジム・ヘイズ氏がヌートバーの第1打席で「ヌー（ヌートバー）は、ショウヘイ・オオタニと親友で、日本代表のチームメートでした。オオタニがエンゼルス時代の2023年に対戦していますが、3度三振に取られたそうです」と伝えた。

ヘイズ氏は続けて、「ヌーは友人から打とうとするのは楽しくないと言っていました」とヌートバーからこぼれた本音を紹介。大谷の投球スタイルについて、「時速100マイル（約161キロ）の速球と2種類の速球、本当に厄介なスイーパー。彼には相手にとって最悪な一日になる要素がすべて揃っているとヌーは言っていました」と語った。

かつてのWBC侍戦士同士による注目の対決。ヘイズ氏は「ヌーが何かできることを願っています」と“神頼み”したが、結果はまたもや三振。ヌートバーはこの試合、大谷から2三振を奪われるも、9回1死一、三塁の第5打席で中堅フェンス直撃のタイムリー二塁打を放ち、勝利に貢献した。



（THE ANSWER編集部）