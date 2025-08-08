岡山市立オリエント美術館で開かれている、古代エジプトのコレクションを集めた特別展の来場者が1万人を突破しました。 【写真を見る】特別展「古代エジプト・ふしぎ発見！」の来場者が1万人を突破ミイラを納める棺・彫刻・装飾品など【岡山】 1万人目の来場者となったのは、岡山市北区の中村柚菜さん・奏玲さん姉妹です。2人は、エジプト文明に興味がある祖母に誘われて訪れたということで、小藤亜希子館長から特別展の図録と