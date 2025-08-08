歌手の工藤静香（55）が、自宅の庭で育てているという果物を披露した。【映像】“すんごい豪邸”と話題の工藤静香の自宅(複数カット)これまでにもInstagramで、グリーンに囲まれた自宅の一室や、庭に咲いたソメイヨシノの様子などを披露してきた工藤。2025年6月8日の更新では、庭のオレンジを高枝バサミで収穫する動画を公開し「すんごい豪邸」「庭がこんなに広いなんて」など反響を呼んでいた。“すんごい豪邸”の庭になった