仏サッカー専門誌『フランス・フットボール』は7日、2025年バロンドールの候補者30人を発表した。受賞者は9月22日に発表される。今年度の賞は、24年8月1日から25年7月31日までを対象に選出される。24-25シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)で初優勝を果たしたパリSGからはFWウスマン・デンベレら最多9人が選ばれた。また、バルセロナからはFWラミネ・ヤマルら4人が選出。レアル・マドリーからは26歳となったムバッペ