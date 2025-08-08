子どもたちが巣立ち、ようやく肩の荷が下りたように感じていたAさんの日常は、穏やかで満ち足りたものでした。結婚して30年、専業主婦として家庭を守り、2人の子どもを立派に育て上げたという自負が、彼女の心を温かくしていました。夫との関係も良好で、これからは夫婦水入らずで旅行にでも行こうかと、旅行雑誌を眺めるのが最近の楽しみです。【写真】「両親は日本人なのに…私だけハーフ顔」 54歳で出産した母、?出生の秘密?を