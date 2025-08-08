痺れる展開となった7日のDeNA−広島の試合（横浜スタジアム）は、DeNAが9点を奪いカード勝ち越しを決めた。この3連戦は両チーム合わせて70安打、12本塁打と激しい打ち合いとなった。カード勝ち越しを決めたDeNAの打線について、7日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』に出演した解説者の五十嵐亮太氏は「打線が止まらないですね。3人が（梶原・蝦名・佐野）打線を牽引していると言いますか、彼らがヒットで出て中軸でし