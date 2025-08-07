FC岐阜は7日、FW山谷侑士(25)の加入を発表した。山谷は横浜F・マリノスの育成組織出身で、2019年にトップチームへ昇格。1年目はJ1リーグ3試合などに出場した。その後は水戸ホーリーホック、鹿児島ユナイテッドFC、横浜FCへ期限付き移籍するも22年をもって横浜FMとの契約満了となっていた。23年からは海外でキャリアを進め、シンガポールのゲイラン・インターナショナルに移籍。23-24シーズンから2年間はデンマーク3部のABコ