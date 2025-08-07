元横浜FM山谷侑士が岐阜に加入!! 2年半ぶりの日本復帰「一生懸命頑張ります」
FC岐阜は7日、FW山谷侑士(25)の加入を発表した。
山谷は横浜F・マリノスの育成組織出身で、2019年にトップチームへ昇格。1年目はJ1リーグ3試合などに出場した。その後は水戸ホーリーホック、鹿児島ユナイテッドFC、横浜FCへ期限付き移籍するも22年をもって横浜FMとの契約満了となっていた。
23年からは海外でキャリアを進め、シンガポールのゲイラン・インターナショナルに移籍。23-24シーズンから2年間はデンマーク3部のABコペンハーゲンに所属し、昨季はリーグ戦14試合3得点だった。2年半ぶりの国内復帰となる。
山谷はクラブを通じて「自分が加入した事でチームにエネルギーを与えてチームの勝利に貢献できるように頑張ります。そして長良川競技場で一日も早くプレーして、ファン・サポーターの皆さんとハイパーチャントを歌えるように一生懸命頑張ります。よろしくお願いします!」とコメントしている。
