メジャー・リーグ・サッカー（MLS）のロサンゼルスFC（LAFC）が現地８月６日、韓国代表のエースFWソン・フンミンの獲得を正式発表した。現在33歳のソン・フンミンは、2015年夏にトッテナムに加入。これまで中心選手として活躍し、21-22シーズンにはアジア人として初めてプレミアリーグの得点王に輝いた。しかし昨季は怪我もあり、リーグ戦での得点数が減少。７ゴールに留まり、９年連続での二桁得点達成を逃した。そんななか