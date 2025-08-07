TBSアナウンサーの良原安美さん（29）が2025年8月2日、自身のインスタグラムを更新。美脚あらわな超ミニ丈のコーデを披露した。「足首が冷えなくて、良い」良原さんは、「大人になって履くルーズソックスも足首が冷えなくて、良い」として、超ミニ丈のスカートと「ルーズソックス」をあわせたコーデを披露。そして、ハッシュタグをつけて「#そんなわたしは紺ソ世代」とオチをつけた。インスタグラムに投稿された写真では、メガネを