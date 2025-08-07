人間は「第一印象」に引きずられやすい。ポジティブな印象ならまだいいが、ネガティブな印象だと、のちのちまで尾を引くケースがある。ドラフト候補を追いかけるプロスカウトからも、よく聞く話だ。しかし、なかには別人のように進化して、驚かされることもある。今夏に沖縄尚学（沖縄）の２年生左腕・末吉良丞（すえよし・りょうすけ）を見た時、それを思い知らされた。金足農から14三振を奪った沖縄尚学・末吉良丞photo by