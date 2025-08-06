北山亘基は8回2安打無失点で7勝目パーソル パ・リーグ公式戦が6日、3試合が行われた。日本ハムはエスコンフィールドで行われた西武戦に4-0で完封勝利、4連勝を飾った。楽天は楽天モバイルパークのオリックス戦に2-1で逆転勝利、ソフトバンクはZOZOマリンでのロッテ戦に12-3で大勝した。日本ハムは2回、石井一成内野手の安打を足がかりに松本剛外野手の適時打で先制。6回には清宮幸太郎内野手が9号ソロを放ち、終盤には石井の適