SF界の巨匠と呼ばれた作家・小松左京によるホラー小説をラジオドラマ化！ “戦争の不条理さ”や“人の心の闇”を暴き出した異色作『文化放送 終戦80年スペシャル 小松左京原作 ラジオドラマ「くだんのはは」』8月15日（金）午後3時～