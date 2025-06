【「ドミノ・ピザ」×「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」コラボセット】 販売期間:6月30日~7月31日 ドミノ・ピザ ジャパンは、同社が展開する宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」と、孤立した世界を繋ぐ配達人の壮大な旅を描くゲーム「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」(以下、DS2)との期間限定コラボキャンペーンを開催する。期間は6月30日から7月31日まで。