【DualSense ワイヤレスコントローラー "DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH" リミテッドエディション】 5月22日～ 順次予約受付 6月26日 発売予定 価格：12,480円 ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、「DualSense ワイヤレスコントローラー "DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH" リミテッドエディション」の予約