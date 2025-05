【DualSense ワイヤレスコントローラー "DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH" リミテッドエディション】 5月22日~ 順次予約受付 6月26日 発売予定 価格:12,480円

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、「DualSense ワイヤレスコントローラー "DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH" リミテッドエディション」の予約受付を5月22日より順次開始する。数量限定で、価格は12,480円。全国のPlayStation取り扱い店舗およびECサイトにて販売される。発売日は6月26日の予定。

本商品は、「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」の特別なデザインをあしらったDualSense ワイヤレスコントローラー。同作の発売を記念し登場する。本コントローラーは、コジマプロダクションと密接に連携してデザインされており、鮮やかなオレンジ色でDRAWBRIDGEのシンボルマークとモットーがあしらわれている。

「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」のイベントでコントローラーを紹介する小島秀夫監督

(C)2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.



(C)Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.