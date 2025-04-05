¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Ù¤Ã¤³¤¦¤¢¤á¥¢¥Þ¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÎÅª¾ã³²¤òÈ¼¤¦¼«ÊÄ¾É¤¬¤¢¤ë10ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È¡¢¤­¤ç¤¦¤À¤¤»ù¤Ç¤¢¤ë6ºÐ¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢È¯Ã£¾ã³²¤ä¾ã³²»ù°é»ù¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­»ö¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥É¥­¥É¥­¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¿·³Ø´ü¡£ÆÃ¤ËÆþ³Ø¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Þ¥ß¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«ÊÄ¾É¤¬¤¢¤ë»Ò¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î´Ä¶­¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Â©»Ò¤¬ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ËÆþ