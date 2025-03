銃社会のアメリカではたびたび悲惨な銃乱射事件が起きており、負傷したり命を失ったりした直接の被害者だけでなく、その家族や地域社会にも深刻なトラウマを植え付けています。新たな研究では、銃乱射事件が起きた地域では長期的にアルコールの販売量が増加することが明らかになり、銃乱射事件が地域社会に及ぼす影響が浮き彫りとなっています。Mass shootings durably increase the sale of alcohol in American communities | PN