Instagramに投稿されたのは、ワンコと飼い主さんが5日ぶりに再会したときの様子です。喜びを爆発させたワンコは、とんでもなく激しい動きを見せて…？ 動画は記事執筆時点で422万回再生を突破し、「可愛すぎるｗ」「会いたかった気持ちを全身で表現してる」といった声が寄せられています。 【動画：5日ぶりに家に帰った結果、再会した犬が…想像を超える『熱烈歓迎な光景』】 飼い主さんとの5日ぶりの再会に大喜び！ ご紹介す