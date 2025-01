特定の時間だけ食事を摂取し、それ以外の時間は一切カロリーを摂取しないという食事制限法を「時間制限食(TRE)」と呼びます。スペインのスポーツ科学者であるマヌエル・ドテ・モンテロ氏らの研究チームが、TREは肥満の人に2つのメリットがあると論じる研究結果を発表しました。Effects of early, late and self-selected time-restricted eating on visceral adipose tissue and cardiometabolic health in participants with over