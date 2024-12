サンタクロースはトナカイが引くソリに乗って世界中の子どもたちにクリスマスプレゼントを届けています。そんなサンタの移動速度を天文学者のローラ・ドリーセン氏が検証した結果、「サンタの驚異的スピードによってトナカイの鼻の色が変化したように見える」ということが判明しました。I’ve calculated Santa’s speed on Christmas Eve - and this is what it would do to Rudolph’s nosehttps://theconversation.com/ive-calc