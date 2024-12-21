ÎãÇ¯¡¢12·îÈ¾¤Ð¤ò²á¤®¤ë¤È¡Öº£Ç¯¤â¤Þ¤¿ÂçÁÝ½ü¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤â¡Ä¡×¤È¾Ç¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÍ­²ì¾È»Þ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤ÎÁÝ½ü¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥é¥¹¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÂçÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤¿Í¤Ç¤â¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡È¤Á¤ç¤¤Â­¤·¡ÉÂçÁÝ½ü½Ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥­¥Ã¥Á¥ó¤Î¥³¥ó¥í¼þ¤ê¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ä¤±ÃÖ¤­¡×¤Çºî¶È¸úÎ¨¥¢