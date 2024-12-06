京都サンガF.C.とキットサプライヤーのPumaは5日、2025シーズンの新ユニフォームを発表した。チームは残り1試合となった今季の明治安田J1リーグで15位以上が確定しており、この新ユニフォームで来季もJ1を戦う。Kyoto Sanga F.C. 2025 Puma Kit＼2025シーズンユニフォームデザイン決定／2025シーズンユニフォームは 京都の伝統と多様性をテーマにしたオリジナルデザイン✨12/8の東京V戦で1stユニフォームを展示予定‼