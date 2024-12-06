音楽ユニット「Repezen Foxx（レペゼンフォックス、旧・レペゼン地球）」の元マネージャーで、現在はDJ兼作曲家、実業家として活動しているDJフミヤさんが2024年12月2日、自身の公式YouTubeチャンネル「DJフミヤ from Japan Official」を更新。11年間続けてきたDJと作曲活動を2024年限りで引退すると発表した。「11年続けたDJを辞めます」登録者399万人の人気YouTubeチャンネルを運営する「Repezen Foxx」では、今年に入りDJ銀太さ