通貨オプションボラティリティードル円１週間は再び９％台に低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.667.988.447.78 1MO10.177.609.287.40 3MO10.447.169.777.41 6MO10.337.069.937.61 9MO10.297.0210.027.82 1YR10.267.0410.057.98 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.7310.337.59 1MO10.279.817.52 3MO10.81