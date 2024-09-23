¡Ö°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²¿¤Ç¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡×Å·¹ÄÊÅ²¼¤È²í»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥Ö¥í¥ó¥ºÁü¤ÎÁ°¤Ç¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å·¹Ä¤´°ì²È¤Ï9·î9Æü¡¢Åìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤òË¬¤ì¡¢³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¶õÁÛÎ¹¹Ô°ÆÆâ¿Í¥¸¥ã¥ó¡á¥ß¥Ã¥·¥§¥ë¡¦¥Õ¥©¥í¥ó¡×Å¸¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ó¤Ï20À¤µª¸åÈ¾¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ý½Ñ²È¤Ç