「BCNランキング」2024年9月9日から15日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T203（パナソニック）2位4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBW2200（ソニー）3位AQUOS 4Kレコーダー4B-C20EW3（シャープ）4位AQUOS 4Kレコーダー4B-C20ET3（シャープ）5位4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレ