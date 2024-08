「tightwad(タイトワッド)」は日本語で「けち」と訳され、「お金の使い方に困っている人」を指します。アメリカの月刊誌のThe Atlanticが実際にインタビューした事例やマーケティングの専門家による研究などを合わせて、タイトワッドについて分析して解説しています。The Anxiety of Spending Money You Definitely Have - The Atlantichttps://www.theatlantic.com/ideas/archive/2024/08/spending-money-finance-anxiety-tightwa