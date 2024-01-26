（写真：時事通信） 女性自身

京アニ事件をめぐり米山隆一氏と舌戦 ひろゆき氏が再び一蹴される

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ひろゆき氏が京アニ事件を巡る持論をXに投稿したと「女性自身」が伝えた
  • これを米山隆一氏が一蹴し、「誤った情報を流し訂正もしない」と非難
  • ひろゆき氏は過去にも初歩的な知識不足で、米山氏に「論破」されていた
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