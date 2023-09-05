京アニ放火殺人
京都市伏見区の「京都アニメーション」スタジオで起きた放火事件。死亡者は36人。ガソリンを撒いて放火したとして男が逮捕された。
2025年1月28日
2024年2月4日
2024年1月26日
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京アニ放火殺人、死刑判決の被告側が控訴 遺族からは怒りや疑問の声
ある遺族は、怒りを口にして「絶対に弁護側の判断だと思う」と言及
共同通信
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京アニ放火殺人事件、判決を不服として被告側が26日付で控訴
弁護人が、判決を不服として26日付で控訴したことが分かった
日テレNEWS NNN
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京アニ事件をめぐり米山隆一氏と舌戦 ひろゆき氏が再び一蹴される
これを米山隆一氏が一蹴し、「誤った情報を流し訂正もしない」と非難
女性自身
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ひろゆき氏、京アニ事件の死刑判決に私見 米山隆一氏「誤り」とバッサリ
死刑判決の京都アニメーション放火殺人事件の被告への治療に対して言及
よろず~ニュース
2024年1月25日
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京アニ事件死刑判決で「助けた医師」に再注目、橋下徹氏も改めて敬意
橋下徹氏はXを更新し、被告の治療にあたった医師に改めて敬意を表した
J-CASTニュース
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京アニ事件の裁判を傍聴し号泣 被害者遺族が出した「一つの答え」
MBSテレビが24年1月28日深夜の「映像’24」で、被害者遺族の姿を伝える
オリコンニュース
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京アニ放火殺人の青葉真司被告に死刑判決 傍聴券求め409人が足を運ぶ
この日、判決公判が開かれた京都地裁の一般傍聴席は23席用意されたという
スポーツ報知
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36人が亡くなった京アニ放火殺人事件、被告に死刑判決 京都地裁
京都地裁は被告に対し、死刑を言い渡した
日テレNEWS NNN
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「本当に反省しているのか疑問」京アニ公判、傍聴席求めて並ぶ人たち
雪が舞う中、409人が23の一般傍聴席を求め、整理券交付会場に集まったそう
共同通信