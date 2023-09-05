京アニ放火殺人

京都市伏見区の「京都アニメーション」スタジオで起きた放火事件。死亡者は36人。ガソリンを撒いて放火したとして男が逮捕された。

2025年1月28日

2024年2月4日

2024年1月26日

2024年1月25日

2024年1月24日

2023年12月7日

2023年12月4日

2023年11月27日

2023年10月4日

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2023年9月6日

2023年9月5日