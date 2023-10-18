°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»ÔÆâ¤Î²ð¸î»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿25ºÐ¤Î²ð¸î»Î¤ÎÃË¤¬¡¢90ºÐ¤Î½÷À­Æþ½ê¼Ô¤ÎÆ¬¤ò²¥¤ê¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢17Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÊÌ¤ÎÆþ½ê¼Ô¤Ø¤Î½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüÎ©»ÔÆâ¤Î²ð¸î»ÜÀß¤Ç²ð¸î»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀÄÌÚÍ¨ËáÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢Àè·î17Æü¤´¤í¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤ÎÆþ½ê¼Ô¤Î90ºÐ¤Î½÷À­¤ËÂÐ¤·¡¢Æ¬¤ò²¥¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨Á´¼£1½µ´Ö¤Î¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Àè·î18Æü