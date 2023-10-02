“不倫関係”にあるホン・サンス監督（62）が演出し、女優キム・ミニ（41）が主演を務める映画『私たちの一日』（原題）が公開される。【写真】不倫中のホン監督＆キム・ミニ、海外でラブラブ『水の中で』に続くホン・サンス監督の30作目の長編映画であり、恋人のキム・ミニが制作室長兼主演として参加した作品だ。ホン・サンス監督の新作『私たちの一日』は、第76回カンヌ国際映画祭の監督週間閉幕作としてワールドプレミアを通じ
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