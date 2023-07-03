国際原子力機関（ＩＡＥＡ）が日本の福島汚染水海洋放流計画の安全性を検証した最終報告書を公開する。日本が２０２１年４月、汚染水海洋放流計画を発表し、ＩＡＥＡ側に計画全般に対する安全性検討を求めてから２年３カ月ぶりのことだ。ＩＡＥＡのラファエル・マリアーノ・グロッシー事務局長は４日、東京で岸田文雄首相と会談して最終報告書を伝え、内容を説明する予定だ。最終報告書には▽汚染水試料（サンプル）の調査結果▽多