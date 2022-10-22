中日は２２日、三ツ俣大樹内野手、桂依央利捕手に来季の契約を結ばないと通告したと発表した。桂は未定、三ツ俣は現役続行を希望している。三ツ俣は、２０１０年ドラフト２位で修徳高からオリックスへ入団。１４年に岩崎とのトレードへ中日へ移籍した。堅実な守備が売りの内野手で、近年は貴重なバックアップとしてではなく、大事な局面でのバントや試合を決める一打も放つなど、随所で勝負強さを魅せていた。今季はレギュラー