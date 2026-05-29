「野球ナメてるんか！」開幕前の評論家の順位予想はよかったものの、ケガ人続出と采配の空回りで下位に沈んでいる中日。早くもシーズン終了後の去就について取り沙汰されている井上一樹監督（54）がもう１つ、悩みを抱えているという。井上監督は阪神元監督・矢野燿大（57）氏に呼ばれて阪神の１軍コーチを担当した後、2022年限りで退団。その後１年間はネット裏から試合を見続けた。「同年オフに『兄貴！』と慕う立浪和義前監督（