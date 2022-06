メロン果肉ソースやメロン果汁、メロン風味のホイップクリームなどメロン盛りだくさんの「The メロン of メロン フラペチーノ」が2022年6月1日(水)よりスターバックスに登場しています。どこを飲んでも「完熟したメロンのいちばん美味しいところ」を食べているような気分になれるとのことなので、実際に注文してどんな味がするのか確かめてみました。[新商品情報] The メロン of メロン フラペチーノ®|スターバックス コーヒ