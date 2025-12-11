ナノソリューション株式会社（大阪府枚方市：代表取締役 牧村 剛）は、世界遺産・国宝 賀茂御祖神社（下鴨神社）において、銀系光触媒による「抗菌・抗ウイルス・消臭・防汚」効果をもつ自社製品「ナノディフェンダーAg⁺」のコーティング施工を実施しました。本施工について、2025～2026年版として作成し、採用事例として2025年12月11日に発表いたしました。 SIAA認証取得の高品質・銀系光触媒コ