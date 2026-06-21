医師資格証（HPKI）やマイナンバーカード対応を加速。宏福商事、医療・行政・車検向けにACS製ICカードリーダーの提案体制を強化

宏福商事合同会社

宏福商事合同会社（本社：東京都荒川区）は、このたび、HPKIカード（医師資格証）対応を見据えたACS製ICカードリーダーの提案を強化することをお知らせいたします。

医療DXの進展に伴う医師資格証（HPKI）の活用拡大や、スマホ用マイナンバーカードの普及を受け、確実な認証基盤の整備が急務となっています。これを受け、宏福商事合同会社は、最新の接触型・非接触型ICカードリーダー「ACR40U」「ACR1552U」などを中心に、医療・行政・自動車整備の各分野に最適化した認証ソリューションの提供を本格化いたします。

主力提案製品は、ACR40U、ACR1552U、ACR1555U(ACR1255Uと互換性ある後継機種） の3機種です。ACR40Uは接触型ICカードリーダー、ACR1552UはUSB接続のNFC/非接触リーダー、ACR1555UはBluetooth 5.2対応のポータブルNFCリーダーとして案内されており、用途に応じた選定が可能です。

HPKIは、日本医師会電子認証センターが発行する医師資格証により、医師資格を電子的に証明する仕組みです。医療機関では、電子署名や地域医療ネットワーク認証などでICカードリーダーの活用が重要になります。日本医師会電子認証センターは、医師資格証がICカードリーダーを用いてITの現場で電子的な証明に利用できると案内しています。

日本医師会 電子認証センター(https://www.jmaca.med.or.jp/service/app/)

当社で取り扱うICカードリーダーのうち、HPKIカード（医師資格証）の利用実績および対応状況を以下に示します。なお、旧モデルであるACR1255U-J1は日本医師会のHPKI対応機器一覧から外れておりますが、後継機種であるACR1555Uは互換性を維持しております。

・ACR40U：登録済

・ACR1552U：登録済

医療分野だけでなく、ACS製リーダーは電子車検証分野でも活用可能です。国土交通省の電子車検証動作確認済み機種として、ACR1252U、ACR1255U-J1、ACR1251T、ACR1252-MW（WALLETMATE）、ACR40U、ACR1552U、ACR1555U があります。自動車整備業や車検関連業務では、こうした確認済み実績を踏まえて提案を進めることができます。

また、マイナンバーカード関連でもACS製品群の展開が進んでいます。ACS Japanは2026年、WalletMate II、AquaGuard、ACR40U、ACR1552U、ACR1555U、ACR1581U がスマートフォン用マイナンバーカード対応の適合機種になったと発表しています。行政手続きやオンライン認証、今後の本人確認関連ソリューションの拡張性という面でも、ACS製品の提案余地は広がっています。

さらに、非接触分野ではWalletMate IIシリーズもあわせて提案可能です。WalletMate IIはApple MFi認定・Google Smart Tap認定のモバイルウォレットNFCリーダーとして案内されており、WalletMate II Mini、WalletMate II BoostもApple VAS / Google Smart Tap対応製品です。会員証、クーポン、チケット、アクセス管理、ロイヤルティプログラム、スマートマーケティングなどの用途で活用が見込まれます。

宏福商事合同会社は、医療機関のHPKI電子署名用途を起点に、医療、行政、自動車整備、企業認証、会員証・入退室管理まで、ACS製品を横断的に提案してまいります。医療分野ではACR40U・ACR1552Uを中心に、モバイル性が求められる場面ではACR1555U、非接触会員証・モバイルウォレット用途ではWalletMateシリーズと、業務要件に応じた選択肢を提供します。

主な利用シーン

・医療機関 / HPKI電子署名

医師資格証（HPKIカード）を使った電子署名、地域医療ネットワーク認証に。

・自動車整備業 / 電子車検証

電子車検証読み取り対応機器の提案に。

・行政・在宅 / マイナンバーカード

行政手続き、オンライン認証、関連ソリューションに。

・企業セキュリティ / 多要素認証

FIDO対応製品群との組み合わせによる認証強化に。

・店舗・施設 / 会員証・入退室管理

FeliCa、MIFARE、NFCを活用したシステム構築に。

技術相談・導入相談について

HPKI用途を含むACS製ICカードリーダーの導入相談や技術的なご質問につきましては、内容に応じてご案内いたします。

また、WalletMateシリーズの組込みや技術面に関するご相談は、弊社の販売・技術パートナーであるジーエルソリューションズ株式会社にて対応しております。

ご検討段階でもお気軽にお問い合わせください。

製品概要

・ACR40U

接触型ICカードリーダー。USB接続、ISO 7816 A/B/C対応。

・ACR1552U

USB接続のNFC/非接触ICカードリーダー。CCID / PCSC準拠。

・ACR1555U

Bluetooth 5.2およびAES-128暗号化対応のモバイルNFCリーダー。

・WalletMate II / Mini / Boost

Apple VAS / Google Smart Tap対応のモバイルウォレット向けNFC製品群。

ご購入はこちらから

🔹 ACS製品専門店K-SHOP販売サイト：(https://cbdcanna.base.shop/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release05_direct)

その他でご購入の場合

🔹 韋駄天販売サイト：(https://www.idaten.ne.jp/portal/EOCCAK001_logout.html/) iDATEN(韋駄天)はダイワボウ情報システムが運営する、 取引先の皆様とDISを結ぶIT業界最大規模の電子商取引(BtoB)システムです。

🔹 Amazon販売サイト：

ACR40U(https://amzn.to/4ugByMb)

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Advanced Card Systems Japan 株式会社（ACS）について

所在地:〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-2-6日本橋大栄ビル7階

設立：1995年

事業内容：ICカードリーダー／ライター、FIDOセキュリティキー、NFCソリューション

URL：https://www.acs-japan.jp/(https://www.acs-japan.jp/?utm_source=jpedm5&utm_medium=acsjp)

宏福商事合同会社について

所在地：東京都荒川区西尾久6-13-6-A103

設立：2018年12月

事業内容：貿易業（ACS日本正規代理店）

URL：http://www.kofukutrading.com(https://kofukutrading.com/acs_iccardreader/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release05_kofuku)

【お問い合わせ先】

宏福商事合同会社

Email：acsjapan(アットマーク）kofukutrading.com

URL：https://www.kofukutrading.com(https://kofukutrading.com/acs_iccardreader/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release05_kofuku)