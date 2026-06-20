小学4年生が自ら企画！子どもの「好き」を形にする『オンライン・マインクラフトコンテスト』7月4日開催 ～ゲームをきっかけに主体性を育む、新しい「探究学習」のカタチ～

株式会社NIJIN

株式会社NIJINが運営する放課後探究型プロジェクトスクールは、小・中学生を対象としたオンラインのマインクラフトコンテスト「マイクラで村のレストランを作ろう！」を、2026年7月4日（土）にメタバース空間で開催します。本コンテストは、プロジェクトスクールに通う小学4年生が自ら企画したもので、子どもの「好き」を学びに繋げ、子ども主体の探究学習を実現する取り組みです。審査員には、子どもたちに人気のマイクラ実況者・mmmさんを特別審査員として迎えます。

「mmmさんに審査員をお願いしたい」--子どもの「やってみたい」から実現

本イベントの最大の特徴は、企画したのが大人ではなく、プロジェクトスクールに通う一人の小学4年生だという点です。

普段から大好きで見ていたマイクラ実況者・mmmさん。「mmmさんに審査員をお願いしたい！」という想いから、その子ども自身がX（旧Twitter）でmmmさんへメッセージを送り、Zoomでのミーティングを実施。そして実際に、特別審査員として参加してもらえることになりました。

子どもの「やってみたい！」が大人を動かし、本物の企画として形になった--まさに、好きなことを入り口に、自分で考え行動する探究学習を体現したイベントです。

「好き」を学びに繋げる、子ども主体の探究プロセス

参加する子どもたちは、マインクラフトで「村のレストラン」を自由に制作し、最終日に審査員へ向けてプレゼンテーションを行います。アイデアと建築力で、最高の村のレストランをつくることがテーマです。

大好きなマイクラに没頭する時間の中で、子どもたちは自然と次のような力を育みます。

どんなレストランにするかを構想する（企画・発想）マインクラフトで形にする（設計・表現）作品の魅力が伝わるよう発表する（スライド作成・プレゼンテーション）

完成した作品は最終日にプレゼンテーションを実施。本イベントを通じて、子どもたちは「１.スライド作成」「２.プレゼンテーションの仕方」を学ぶことができます。好きなことを起点に、考える力・つくる力・伝える力へとつなげていきます。

全国の仲間とつながる「メタバース校舎」で開催

本イベントは、オンラインでメタバース空間（oVice）に集まって制作を進めます。近づくと声が大きくなり、離れると聞こえなくなる--顔を合わせることも、気持ちをリアクションで表すこともでき、離れていても画面を通してつながり合えるのが特徴です。全国各地に仲間ができる機会にもなります。このメタバース校舎は、入学児童・生徒数700名を超えるNIJINのオルタナティブスクールでも活用されています。

特別審査員：mmmさん（マイクラ実況者）

YouTubeチャンネル「mmmゲーミング」で活動するマイクラ実況者。

Minecraftを中心に、さまざまなゲームの実況動画や配信を行い、多くの子どもたちから人気を集めています。

YouTube：https://youtube.com/@mmmgaming_yt

憧れの実況者に作品を見てもらえることは、子どもたちにとって大きな挑戦の動機となり、主体的な学びを後押しします。

【開催概要】

マイクラで村のレストランを作ろう！審査員はマイクラ実況者！（小・中学生対象）

日程

6月26日（金）16:30～17:30 発表準備

7月1日（水）16:30～17:30 発表準備

7月4日（土）11:00～12:30 コンテスト当日

場所

オンラインでつなぐメタバース空間（oVice）

対象

小・中学生準備物PCまたはタブレット（スライド制作でCanvaを使用）

参加費（税込）

外部参加者 2,200円／NIJINアカデミー生 1,100円／プロジェクト塾生 無料

定員10名

申込期限6月25日（木）18:00まで

申込ページはこちら(https://peatix.com/event/5048210)

◼️放課後プロジェクトスクール

オンラインで全国の小中学生が参加できる探究型アフタースクール。子どもたちが自らの興味・関心を起点に、社会とつながるプロジェクトを立ち上げ、実行していく新しい学びの場です。

「社会とつながる実践的な学び」「プロフェッショナルとの対話」「子ども主体のプロジェクト推進」を柱に、教科書中心の学びでは得られない“リアルな経験”を提供。学校や家庭だけでは得られない第3の学び場として、一人ひとりの個性や探究心を社会的価値へとつなげていきます。

子どもたちは、自ら課題を見つけ、企画し、形にするプロセスを通して、「自分で考え、動かし、社会に価値を届ける力」を育みます。既存の教育の枠にとらわれず、すべての子どもが自分らしく挑戦できる未来を創ることを目指しています。

▶公式HP：https://project.nijin.co.jp/

■株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。