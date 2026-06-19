イトーキ、「ITOKI DESIGN HOUSE　SENDAI」のオフィス空間デザイン事例を公開

株式会社イトーキ

株式会社イトーキ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：湊 宏司）は、東北エリアの企業課題解決と新しい働き方の実践を目的にオープンしたワーキングショールーム「ITOKI DESIGN HOUSE SENDAI」の事例を、デザイナーの視点から先進的な空間事例を紹介する「ITOKI WORK-Style Design」にて公開しました。本事例では、本社で培った働き方の知見と東北ならではの地域性を掛け合わせ、地方都市におけるこれからの働き方を発信する拠点づくりをご紹介しています。

ITOKI WORK-Style Design

https://wsd.itoki.jp/projects/idh-sendai/

空間デザインでは、仙台・定禅寺通りのケヤキ並木をモチーフに採用。木漏れ日の陰影を表現した床材や、大きな窓から街並みや自然を感じられる開放的な空間を通じて、地域とのつながりを表現しています。また、青森の伝統工芸「こぎん刺し」を取り入れたオリジナルの吸音パネルやクッションカバーを制作。秋田県産スギ材や岩手の南部鉄器など、東北各地の文化や素材も随所に取り入れました。働く人が地域への愛着や誇りを感じ、「ここで働き続けたい」と思える空間づくりを目指しています。

働き方の面では、集中席やソファ席、カウンター席など多様なワークポイントを整備し、業務内容に応じて働く場所を選べる環境を実現しました。また、カフェラウンジやライブラリーエリアを設けることで、社員同士の交流や新たな発想を促す空間づくりを行っています。さらに、東北6県の未来に残したい風景を描いたアートを設置し、地域との新たな接点を創出。地域とのつながりと新しい働き方を融合し、地方都市におけるこれからのワークプレイスを体現する空間となっています。

詳細は「ITOKI WORK-Style Design」にてご覧ください。

https://wsd.itoki.jp/projects/idh-sendai/

デザイナー：有賀 基之／小野 友也

ITOKI WORK-Style Designとは

イトーキが手がけた空間デザインの先端事例を、「Realize（気づく）」をテーマに、デザイナーの視点から紹介するデザインギャラリーサイトです。最新オフィスの豊富なビジュアルとともに、空間設計におけるコンセプトやインテリアの解説、担当デザイナーのプロフィールなどを掲載しています。

https://wsd.itoki.jp/