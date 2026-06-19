グラミー賞受賞、ポップとクラシックの境界を越えるクリエイティブ集団のクリーン・バンディット（Clean Bandit）、ビッグ・ピッグ（Biig Piig）とのコラボによる新曲を解禁

The Orchard JapanPhoto by Elliott Morgan

クリーン・バンディット（Clean Bandit）がビッグ・ピッグ（Biig Piig）とコラボした新曲「I Don’t Wanna Hurt You」と、そのビデオを公表。この曲は、彼ら自身が新設したレーベル“CB X”からの第一弾リリースであり、この後も順次ニューソングがリリースされていく。

この新曲「I Don’t Wanna Hurt You」で、クリーン・バンディットはオルタナティブポップスターのビッグ・ピッグと作詞、作曲、共演を果たしている。豊かなストリングス、弾けるアルペジオ、小気味良い２ステップのドラムサウンドといったクリーン・バンディットらしさが随所に鏤められており、すぐさま夏のダンスフロアへと誘われる。そこにアイルランド出身のビッグ・ピッグが優しくメランコリックなボーカルを乗せ、ミュージシャン、シンガー、ラッパー、ソングライターとして活躍する彼女が、楽曲の魅力をいっそう引き立てる。

Clean Bandit x Biig Piig - I Don’t Wanna Hurt You (Official Video)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UAHalYcK3n4 ]

この新曲についてビッグ・ピッグは、こう語る。

「“I Don’t Wanna Hurt You”は、大自然に囲まれたコーンウォール（イングランド南西端）で制作した曲です。とても内省的な曲で、日常から離れて一息ついて、頭の中を整理する時間を持つことで、この曲が生まれたのだと思います。この曲は、関係を断つこと、そしてそれが難しいと分かっていても、そうするしかないと悟った時の苦悩を歌っています」

さらに、こう続ける。

「ギターで曲を作り始めて、そこから現在の形に仕上げていきました。後からグレース（・チャトー）がストリングスを加えてくれて、感情に深く訴えかけるものとなりました。音楽は常に私を抱きしめてくれる場所であり、言葉にできないことを表現する手段でもあります。この曲がまさに、その好例ではないかと思います」

クリーン・バンディットのジャック・パターソン（ベース、サックス、キーボード他担当）もこう語る。

「夜行列車でコーンウォールへと向かい、そこでビッグ・ピッグに会いました。暖炉のある図書室で、一緒にこの曲を書いたんです。歌詞にある脆さと強さに共感し、音楽でもその二面性を表現しようと試みました。彼女は素晴らしいアーティストで、実は彼女もロンドンの僕の家のすぐ近くに住んでいることが分かったので、今では親友になりつつあります」

クリーン・バンディットのグレース・チャトー（バイオリン、チェロ他担当）も以下のようにコメント。

「この曲には、少しクレイジーなシンセパートがあって、全ての音程が変化して、実際には存在しない和音を生み出しています。私たちはそれに合わせて、バイオリンとチェロで演奏しました。20世紀の数学的な作曲家であるクセナキスのことが思い出されます。彼は“建築とは凍りついた音楽だ”と言っていましたが、そのアイデアは今週金曜日に公開されるミュージックビデオにも取り入れられています」

クリーン・バンディットは、「I Don’t Wanna Hurt You」のミュージックビデオの脚本、監督、撮影、制作の全てを自ら担当。今年初めに、ロンドン郊外の農場や、北ロンドンにある彼らのスタジオ及び作業場で撮影。セットのデザインやその創作に加え、特殊効果なども全て彼ら自身が手掛け撮影されている。

ビデオについて、ジャックはこう説明する。

「このビデオでは、“I Don’t Wanna Hurt You”という曲の核心にある関係性を反映させようと考えました。ロマンチックな恋愛は、炎のように感じられることがあります。全てを飲み込み、支配し、そして現れた時と同じぐらいあっという間に消えてしまいます。僕にとって、この曲はまさにそんな感覚です。強烈で、激しく、危険すら感じさせますが、最終的には破滅的になりません」

彼は、こう付け加える。

「それが、この映像で表現したかったこと。身を焦がすほどの何かが爪痕を残して通り過ぎ、そして去った後、また元の鞘へと戻っている…煙が少し立ち込め、焦げ跡が少し残っているけれど、それでも元通りの状態で。これほど大量の炎を使った撮影は、爽快で開放感に満ちていました。限りなくその感覚に近づくことができたのは、綿密な計画と創造的なカオスのおかげです！」

新曲「I Don’t Wanna Hurt You」は、ロンドンにあるクリーン・バンディットのスタジオでレコーディング。ジャック・パターソン、パークス、ロブ・レイトがプロデュースを手掛け、グレース・チャトーが追加プロデュースを担当した。

クリーン・バンディット（Clean Bandit）とは？

Photo by Elliott Morgan

クリーン・バンディットは、独自のポップミュージックのスタイルを開拓してきたクリエイティブ・コレクティブ。最高水準のプロダクションとクラシック音楽の緻密さと、エレクトロニックダンスミュージックのエネルギーを融合させ、時代を象徴する数々の世界的ヒット（「Rather Be」、「Rockabye」、「Symphony」、「Solo」など累計ストリーミング再生数は10億超え）を放ってきた。

2009年にケンブリッジで、グレース・チャトーとジャック・パターソンにより結成。その当初から、音楽、ビジュアル、映像制作、ストーリーテリングを包括した共同体的DIY精神をモットーに、アーティストとオーディエンスを結びつけてきた。今では伝説となった学生クラブイベント“ナショナル・レール・ディスコ”では、ドラマーのルーク・パターソンも参加し、弦楽器の生演奏とディープハウスやダンス・ポップのDJセットを融合させていた。またミュージックビデオの脚本・監督・プロデュースを自ら行い、アーティスト主導のコラボレーションを積極的に行うなど、さまざまな試みを推し進め、グラミー賞を受賞するまでの世界的ポップスターへと進化を遂げてきた。

その類稀なる道のりの中で、彼らはA7S、アレックス・ニューウェル、アン・マリー、バックロード・G、バッド・バービー、ビッグ・ボーイ、チャーリーXCX、クレイグ・デイヴィッド、ダーコ、デヴィッド・ゲッタ、ダヴィド、デミ・ロヴァート、エリザベス・トロイ、エリー・ゴールディング、ジェス・グリン、イアン・ディオール、ジュリア・マイケルズ、レオニー、リゾ、ロイソ、ルイーザ・ジョンソン、ラヴ・セガ、ルイス・フォンシ、メイベル、マリーナ、ヌーニー・バオ、レマ、リタ・オラ、ルガー、ショーン・ポール、シャーナ・ベース、スタイロ・G、ティエスト、トピック、ウェス・ネルソン、ザラ・ラーソン、24kGoldnといった、新進気鋭から大御所までの多彩なアーティスト、ミュージシャン、プロデューサー、シンガー、ソングライター、デザイナーらとコラボレーションを行ってきた。

そして今、独自のインディペンデント・レーベル“CB X”を立ち上げ、これまで以上に自主性に富み、創造的な刺激に満ちた新章へと踏み出すクリーン・バンディット。“CB X”は、ジャンルにとらわれず、常に進化し続けるアーティストやプロデューサー（実績あるベテランから、次世代の才能まで）の新たなクリエイティブ拠点となる。“CB X”の“X”は、コラボレーションによってもたらされる創造の自由、目的意識、無限の可能性を示している。同レーベルからの第一弾となる楽曲「I Don’t Wanna Hurt You」が、満を持してThe Orchardから世界に配信される。

リリース情報

Clean Bandit & Biig Piig (クリーン・バンディット & ビッグ・ピッグ)

最新シングル「I Don't Wanna Hurt You」配信中

配信リンク：https://cleanbandit.orcd.co/idwhy

レーベル：CB X

■Music Video

Clean Bandit x Biig Piig 「I Don’t Wanna Hurt You (Official Video)」https://www.youtube.com/watch?v=UAHalYcK3n4

Clean Bandit x Biig Piig 「I Don’t Wanna Hurt You (Lyric Video)」https://www.youtube.com/watch?v=cMNZbCznobc

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ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。